«Я с придурками в прямой эфир не выхожу!» Губерниев покинул эфир программы «Есть тема!» после перепалки с депутатом Хамзаевым

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Дмитрий Губерниев вступил в конфликт с Султаном Хамзаевым. 

В эфире передачи «Есть тема!» на «Матч ТВ» депутат Госдумы так прокомментировал ситуацию с задержанием Ивана Федотова: «У людей есть четкая позиция – «пусть служит». Зачем Губерниев политизирует этот вопрос, втягивает Овечкина? Оставьте Сашу в покое!»

Позже в прямой эфир по видеосвязи вышел сам комментатор, сразу вступивший в активную перепалку с Хамзаевым. Менее чем через минуту Губерниев покинул эфир со словами «Я с придурками в прямой эфир не выхожу! Всего доброго!».

 

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