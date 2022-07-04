«Я с придурками в прямой эфир не выхожу!» Губерниев покинул эфир программы «Есть тема!» после перепалки с депутатом Хамзаевым

Дмитрий Губерниев вступил в конфликт с Султаном Хамзаевым.
В эфире передачи «Есть тема!» на «Матч ТВ» депутат Госдумы так прокомментировал ситуацию с задержанием Ивана Федотова: «У людей есть четкая позиция – «пусть служит». Зачем Губерниев политизирует этот вопрос, втягивает Овечкина? Оставьте Сашу в покое!»
Позже в прямой эфир по видеосвязи вышел сам комментатор, сразу вступивший в активную перепалку с Хамзаевым. Менее чем через минуту Губерниев покинул эфир со словами «Я с придурками в прямой эфир не выхожу! Всего доброго!».