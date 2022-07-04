Депутат Терюшков о Федотове: «Заключать новые контракты в стране, ведущей вражескую политику против России, – ни к чему хорошему не приведет»

Депутат Роман Терюшков раскритиковал за подписание контракта с «Филадельфией».

В пятницу вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии.

В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

«Парень должен отслужить. Я вообще не понимаю: ладно те старые контракты, которые есть у наших спортсменов, – они должны быть исполнены.

Но заключать новые в стране, которая ведет вражескую политику в отношении России, – это ни к чему хорошему не приведет.

У него был хороший контракт, он выступал за ЦСКА. Ничего страшного, послужит – вернется, будет выступать за какой-то клуб в России», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

7 мая Федотов перешел в , подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022

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