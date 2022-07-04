Депутат Терюшков о Федотове: «Заключать новые контракты в стране, ведущей вражескую политику против России, – ни к чему хорошему не приведет»

Депутат Роман Терюшков раскритиковал Ивана Федотова за подписание контракта с «Филадельфией».
В пятницу вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии.
В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.
«Парень должен отслужить. Я вообще не понимаю: ладно те старые контракты, которые есть у наших спортсменов, – они должны быть исполнены.
Но заключать новые в стране, которая ведет вражескую политику в отношении России, – это ни к чему хорошему не приведет.
У него был хороший контракт, он выступал за ЦСКА. Ничего страшного, послужит – вернется, будет выступать за какой-то клуб в России», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
7 мая Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022
Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. Команда Северного флота – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших в войсках