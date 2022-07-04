Дмитрий Песков высказался о призыве в армию.

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Есть закон, эмоциональные комментарии неуместны», – сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Вратаря сборной России на год забрали в армию – хотя у него контракт в НХЛ. Следим за событиями в нашем онлайне

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