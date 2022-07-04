«Барса» отдаст Лангле в аренду «Тоттенхэму» с правом выкупа более чем за 10 млн евро

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Защитник Клеман Лангле близок к переходу из «Барселоны» в «Тоттенхэм».

По данным Diario Sport, сегодня представители клубов, а также люди из окружения игрока проведут встречу, чтобы завершить переход Лангле в «Тоттенхэм». Клубы уже договорились об условиях сделки, осталось лишь получить согласие от француза.

Также нужно согласовать некоторые детали – в частности, «Барселона» хочет, чтобы лондонский клуб платил футболисту всю зарплату.

Лангле сомневался, но поговорил с Антонио Конте и решил принять предложение «Тоттенхэма». Тренер пообещал ему игровое время.

Если ничего не изменится, о переходе могут объявить в ближайшие часы.

Таким образом, Лангле перейдет в «Тоттенхэм» на правах аренды сроком на сезон с правом выкупа более чем за 10 млн евро.

Лангле перешел в «Барсу» летом 2018 года из «Севильи». Каталонский клуб заплатил за него около 35 млн евро. Со статистикой выступлений 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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