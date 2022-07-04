Рапино о медали от Байдена: «Это одобрение прав ЛГБТК+, BLM, женщин, трансгендеров, равной оплаты труда, прав на аборт и движения против власти сторонников превосходства белых»

высказалась о том, что получит награду из рук Джо Байдена.

Президент США 7 июля в Белом доме вручит 36-летней футболистке сборной США Президентскую медаль свободы, которую получают люди, «внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира».

«Я рассматриваю это как одобрение всех вещей, за которые я выступала. Не одобрение для меня, а одобрение прав ЛГБТК+.

Это одобрение движения Black Lives Matter и движения против существующей у нас структуры власти сторонников превосходства белой расы.

Это одобрение прав женщин, равной оплаты труда, прав на аборт, прав трансгендеров и всего, ради чего я и многие другие люди так усердно работают.

По какой-то причине я чувствую себя комфортно, находясь впереди, в центре событий. Кажется, я преуспеваю в этом. Так я могу помочь другим людям вникнуть в это, обрести силу, понять, что вам не обязательно быть мной, чтобы что-то изменить», – сказала американка.

Рапино – первая футболистка, которая получит эту награду, и одна из шести спортсменок или тренеров, удостоенных такой чести. До этого года всего 647 человек получили Президентскую медаль свободы за последние 59 лет с тех пор, как в 1963 году награда была впервые вручена президентом Джоном Кеннеди.

Награды удостоены 19 человек, в том числе четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из США Симона Байлс и лауреат премии «Оскар» актер Дензел Вашингтон.