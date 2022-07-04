Ротенберг проведет прощальный матч за «Локомотив» – 10 июля с «Динамо»

Борис Ротенберг проведет прощальный матч за «Локомотив».

«10 июля на «РЖД Арене» состоится товарищеский матч «Локомотива» с . В игре примет участие . В качестве профессионального футболиста Борис выступал как за «Локомотив», так и за «Динамо», поэтому предстоящий матч станет для него символическим завершением карьеры игрока в «Локомотиве».

Борис будет включен в состав команды и примет участие в игре, чтобы в дружеской атмосфере поблагодарить партнеров по команде и болельщиков клуба», – говорится в заявлении «Локо».

С 2016 по 2022 годы защитник выступал за «Локомотив». Из-за проблем со здоровьем он не выходил на поле с декабря 2018 года.

Ротенберг покидает «Локомотив». С 2016-го у него 360 игровых минут и несколько операций