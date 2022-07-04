«Арсенал» подтвердил трансфер Жезуса из «Ман Сити» за 45 млн фунтов

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Нападающий Габриэл Жезус перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Пресс-служба лондонского клуба сообщила, что форвард подписал долгосрочный контракт, но не назвала срок соглашения. Форвард взял 9-й номер.

Сообщалось, что «канониры» заплатят 45 млн фунтов за бразильца, а игрок подпишет с «Арсеналом» контракт сроком до 2027 года.

Фото: твиттер «Арсенала»

В составе «Манчестер Сити» Жезус выступал с 2016 года. С командой он по четыре раза выиграл АПЛ и Кубок лиги, дважды взял Суперкубок Англии и один раз победил в Кубке Англии.

Жезус в «Сити» не реализовал потенциал топ-форварда. «Арсенал» – второй шанс?

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