Карлсен и глава ФИДЕ Дворкович обсудили формат матча за шахматную корону. Ранее норвежец говорил, что может отказаться от защиты титула

16-й чемпион мира по шахматам провел встречу в Мадриде с президентом Международной шахматной федерации ( ) , где обсудил предстоящий матч на первенство мира.

Как сообщает El Pais со ссылкой на источники, близкие к Карлсену и ФИДЕ, норвежец согласится защищать титул в апреле 2023-го в матче с россиянином Яном Непомнящим, если ФИДЕ изменит формат соревнования. Ранее он предлагал проводить на турнире не только классические партии.

После декабрьского матча за шахматную корону, в котором Карлсен обыграл Непомнящего, он заявил, что может не выйти на защиту титула в следующий раз, если его соперником будет не из Франции. Весной Карлсен не исключал, что вообще откажется от матча.

В Мадриде, где проходит турнир претендентов (его досрочно снова выиграл Непомнящий) Карлсен провел 40-минутную встречу с Дворковичем. По предварительным данным El Pais, чемпион и глава ФИДЕ, могли прийти к соглашению.

Ни Карлсен, ни Дворкович не дали комментарии после встречи.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?