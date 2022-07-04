Карлсен и глава ФИДЕ Дворкович обсудили формат матча за шахматную корону. Ранее норвежец говорил, что может отказаться от защиты титула

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен турнир претендентов Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Шахматы

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен провел встречу в Мадриде с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем, где обсудил предстоящий матч на первенство мира.

Как сообщает El Pais со ссылкой на источники, близкие к Карлсену и ФИДЕ, норвежец согласится защищать титул в апреле 2023-го в матче с россиянином Яном Непомнящим, если ФИДЕ изменит формат соревнования. Ранее он предлагал проводить на турнире не только классические партии.

После декабрьского матча за шахматную корону, в котором Карлсен обыграл Непомнящего, он заявил, что может не выйти на защиту титула в следующий раз, если его соперником будет не Алиреза Фиружа из Франции. Весной Карлсен не исключал, что вообще откажется от матча.

В Мадриде, где проходит турнир претендентов (его досрочно снова выиграл Непомнящий) Карлсен провел 40-минутную встречу с Дворковичем. По предварительным данным El Pais, чемпион и глава ФИДЕ, могли прийти к соглашению.

Ни Карлсен, ни Дворкович не дали комментарии после встречи.

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