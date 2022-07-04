Бывший защитник может стать игроком .

32-летний украинец близок к возвращению в команду, за которую выступал с 2006 по 2019 год, сообщил комментатор Виктор Вацко.

«Насколько я слышал, Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер». Там точно идет переговорный процесс. Мои источники говорят, что он если не завершился, то близок к завершению.

Контракт не подписан, но переговорный процесс на стадии завершения. Насколько я понимаю, «Шахтер» планирует свое будущее с Ярославом Ракицким.

Это скромные финансы по сравнению с тем, к чему привык Ракицкий. Сейчас «Шахтер» будет очень и очень серьезно экономить», – сказал Вацко.

3 августа Ярославу исполнится 33 года. В начале марта он покинул «Зенит». После возвращения на Украину бывший игрок национальной сборной тренировался с «Металлистом» и «Шахтером». Его статистика здесь.