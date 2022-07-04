«МЮ» готов отпустить Роналду в клуб не из Англии. Вариант с «Челси» не рассматривают из-за борьбы за ЛЧ (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить в клуб не из Англии.

Как пишет ESPN, ссылаясь на свои источники, клуб будет готов расстаться с 37-летним форвардом, если клуб не из Англии будет готов взять на себя зарплату в размере 500 тысяч фунтов в неделю по контракту с «МЮ», который действует еще год.

Вариант с уходом Роналду в «Челси» не рассматривает. Клуб хочет играть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24, а «Челси» – прямой конкурент «МЮ» в борьбе за топ-4. По этой причине этот трансфер вряд ли осуществим.

Руководство «Ман Юнайтед» не будет препятствовать сделке, если «Бавария», «Наполи» или другой европейский клуб будут готовы подписать форварда.

«Юнайтед» постоянно давал Роналду понять, что он входит в планы Эрика тен Хага, но сейчас принимает сложившуюся ситуацию и считает, что уход Криштиану поможет тренеру провести запланированную перестройку.

Форвард, который пропустил первый день предсезонки «МЮ», сославшись на семейные обстоятельства, по-прежнему находится в Лиссабоне. Недавно он приехал на базу сборной Португалии.

Ранее стало известно, что 37-летний форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Одна из причин – недовольство португальца трансферной кампанией клуба. Также он хочет играть в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Криштиану забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Ищем клуб для Роналду в ЛЧ: идеального варианта нет – «Челси» выглядит интереснее всех. Но с оговорками