Задержание Федотова может быть связано с разбирательством по делу экс-сотрудника ГИБДД, помогавшего игрокам «Салавата» делать военные билеты («Бизнес Online»)

Стала известна новая версия событий с вратарем сборной России Иваном Федотовым.

В пятницу вратарь был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии. В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

Как сообщает «Бизнес Online», причины задержания бывшего хоккеиста могут связаны с этапом карьеры игрока в «Салавате Юлаеве», в системе которого он находился с 2017 по 2019 год.

В апреле 2022 года ФСБ задержала в Уфе экс-сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, помогавшего спортсменам делать военные билеты. Среди клиентов могли быть сразу несколько футболистов и хоккеистов из структур «Уфы» и .

Тем самым случай с Федотовым может являться частью разбирательствам по делу Самигуллина.

К тому же, как пишет «Бизнес Online», Федотов – не последний именитый спортсмен, у которого может возникнуть такая же ситуация.

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым