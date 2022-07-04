«Челси» может сделать предложение «Манчестер Юнайтед» по .

По данным The Athletic, лондонский клуб рассматривает вариант с приглашением 37-летнего форварда.

В данный момент настаивает на том, что не рассматривает вариант с продажей Роналду. Однако нападающий ясно дал понять, что хотел бы сменить клуб и не явился на сегодняшнюю тренировку, сославшись на семейные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что совладелец «Челси» встречался с агентом . Среди затронутых в ходе встреч был и возможный переход Роналду в лондонский клуб.

С тех пор общение между Боэли и Мендешем продолжилось. Отмечается, что Боэли и еще одному совладельцу «Челси» Бехдад Эгхбали интересен вариант с приглашением такого культового футболиста.

«Челси» придется учесть множество факторов, если идея о приглашении Роналду станет реальной возможностью. Деньги не станут проблемой, но пожелания тренера сыграют ключевую роль в этом вопросе. Немец – давний поклонник Криштиану, но любое решение о трансфере будет приниматься лишь с одобрения тренера. Тухелю и Роналду предстоит пообщаться о том, способен ли форвард вписаться в систему и стиль игры «Челси».

Неизвестно, поменяется ли позиция «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера Роналду. Также непонятно, готов ли клуб продавать форварда прямому конкуренту.

Руководство «Челси» не исключает, что Роналду будет подписан. Клуб следит за ситуацией вокруг нападающего.

В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Ищем клуб для Роналду в ЛЧ: идеального варианта нет – «Челси» выглядит интереснее всех. Но с оговорками