«Барселона» бесплатно подписала Кристенсена. Контракт – до 2026 года

объявила о трансфере защитника .

Футболист перешел в каталонский клуб на правах свободного агента после истечения срока контракта с . Срок соглашения между датчанином и «Барсой» рассчитан до 2026 года.

В контракте Кристенсена с клубом прописаны отступные в размере 500 млн евро. В четверг, 7 июля, защитника представят в качестве игрока каталонского клуба.

Андреас попал в систему «Челси» в 2012 году, а за основной состав дебютировал в 2014-м. С клубом он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, Кубок Англии, и Кубок английской лиги.

Статистику 26-летнего футболиста можно изучить по ссылке.