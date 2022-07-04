ISU может отменить шестой этап Гран-при, который должен был пройти в Китае – решение примут 14 июля (Матч ТВ)

Международный союз конькобежцев (ISU) может отменить шестой этап по фигурному катанию, который должен был пройти в Китае.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Российский этап, скорее всего, примет Финляндия, о чем вскоре должно быть объявлено официально.

Однако на китайский этап претендентов все еще нет. В ISU ожидали, что решению вопроса поспособствует новый президент организации южнокореец Чжэ Ель Ким, являющийся зятем председателя Samsung Group.

Члены ISU предполагали, что он может помочь перенести этап в Южную Корею, однако на текущий момент Чжэ Ель Ким не может решить эту проблему с финансовой точки зрения.

Если в ближайшее время претендент на проведение турнира не будет найден, он с высокой вероятностью будет отменен. Окончательное решение по данному вопросу должно быть объявлено 14 июля.

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