Бывший руководитель «Формулы-1» обвинил в неблагодарности.

Пилот раскритиковал Берни за поддержку . Экклстоун в очередной раз вступился за друга, а также заявил, что всегда поддерживал многообразие.

«Да, может, я не особо чувствительный и на многие вещи смотрю по-другому. Я делюсь мнением, потому что меня спрашивают очень вежливо. Но я придерживаюсь одного утверждения: Путин всегда честно себя вел по отношению к «Формуле-1». Такого не скажешь обо всех организаторах Гран-при!

Льюис многое забыл. Когда он не добился желаемой зарплаты от «Мерседеса», я тут же сказал, что выплачу разницу! Потому что «Формуле-1» нужны человек с другим цветом кожи, китаец и женщина», – заявил Берни.

«По-прежнему словил бы пулю за Путина. Он действует во благо страны». Бывший шеф «Ф-1» – все еще фанат президента России (уже 8 лет)

Льюис Хэмилтон: «Поддержка Путина вне моего понимания. Не мог поверить, когда услышал слова Экклстоуна»

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