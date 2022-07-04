Фанаты «Ростова» бойкотируют матчи РПЛ и Кубка России до полной отмены Fan ID

Фанаты объявили о бойкоте матчей и Кубка России из-за Fan ID.

«Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», в связи с введением системы идентификации зрителей (она же Fan ID, она же цифровая карта болельщика), единогласно приняли следующие решения:

1. отказаться от оформления Fan ID в знак протеста против вводимого искусственного, непрозрачного и несправедливого отбора людей для посещения футбола.

2. бойкотировать все матчи всех турниров, где введен / будет введен Fan ID (на сегодня это РПЛ и Кубок России) до полной отмены Fan ID.

3. на время бойкота зачет выездов проводить по схеме «был у стадиона в день матча – выезд засчитан». Золотой сезон отменяется.

4. любой фанат, присутствующий на матче с введенным Fan ID, вне зависимости от способа попадания на стадион (по билету, своему или чужому Fan ID, аккредитации, вписке или любым иным способом) автоматически и навсегда перестает быть частью фанатского движения «Ростсельмаша».

5. несмотря на бойкот, мы продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами, но за пределами стадионов.

Stop Fan ID! Один за всех и все за одного!» – сказано в заявлении болельщиков.

Напомним, сегодня был запущен процесс выдачи цифровых карт болельщика (Fan ID), которые будут необходимы для посещения российских стадионов. В первый день работы система дала сбой – все заявления на Госуслугах отклоняются.