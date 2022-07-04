Роналду пропустит тренировку «МЮ» в связи с семейными обстоятельствами. Клуб принял это объяснение

Нападающий Криштиану Роналду не вернется в расположение «Манчестер Юнайтед» сегодня.

Сегодня, 4 июля, к тренировкам в составе команды должны приступить футболисты, игравшие за сборные в концовке минувшего сезона. Несколько часов назад Sky Sports сообщил, что ждет Роналду на базе сегодня, несмотря на его желание покинуть клуб.

Однако Manchester Evening News сообщает, что сегодня португалец не вернется к тренировкам. Источник в руководстве «Манчестер Юнайтед» сообщил: «Мы не ждем, что Роналду вернется сегодня. Он объяснил это семейными обстоятельствами, и клуб принял это объяснение».

Эти сведения подтвердил и журналист Фабрицио Романо. Также он пишет, что «Манчестер Юнайтед» знает о желании Роналду сменить клуб, но настаивает на том, что не продаст его.

Ранее стало известно, что 37-летний форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Одна из причин – недовольство португальца трансферной кампанией клуба. Также он хочет играть в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Криштиану забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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