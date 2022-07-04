Геннадий Орлов: «Я законопослушен. Даже если мне что-то не нравится в действиях руководства страны, но большинство народа их одобряет, значит, это надо принять»

Теги премьер-лига Россия Геннадий Орлов Политика Футбол

Геннадий Орлов назвал себя государственником по духу.

«Я вообще по духу своему – государственник, считаю, что все должно быть по закону. Но это не означает, что не сочувствую демократии – да, по духу демократ, я за свободу. Но я законопослушен.

И даже если мне что-то не нравится в действиях руководства страны, но при этом большинство народа их, эти действия, одобряет, значит, это надо принять.

Я же, повторю, демократ, и коль большинство высказалось, я смирюсь, имея свой взгляд. У нас слово либерал сделали чуть ли не ругательством, а на деле оно ведь означает свободу – libero», – сказал комментатор и журналист.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные