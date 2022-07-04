Федотов находится в учебке ВМФ, его планируют отправить на Северный флот

Иван Федотов находится в учебной части Военно-морского флота России.

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«На Северном флоте у нас нет такого военнослужащего , он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом.

На Северном флоте военнослужащего Федотова нет. Когда будет распределение после учебки, и он попадет на Северный флот, тогда мы сможем говорить о его службе. А сейчас он просто учится в центральном подчинении части ВМФ», – сообщил представитель Северного флота.

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