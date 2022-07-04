Ледовые шоу Ильи Авербуха получили грант на 27,5 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив

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Ледовые шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», «Чемпионы» и «Истории любви» получили грант на 27,5 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

Цели проекта – «Поддержка российских фигуристов, ставших объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране, а также поддержка жителей эвакуированных с территории Донбасса и малообеспеченных семей». 

«Фигурное катание в России – не просто вид спорта, а национальная идея, если хотите. Пандемия показала, что даже при отсутствии международных соревнований к российским фигуристам и фигуристкам прикованы миллионы зрительских глаз.

За рубежом бытует мнение: «чтобы одержать победу в фигурном катании, надо быть русским». Американская газета The Washington Post писала: «Русские катаются на льду так, будто это их родная стихия, а другие выходят на площадку, как бы боясь упасть на этот лед.

Если для других стран фигурное катание – это вид спорта, то для русских это вопрос их национальной культурной самобытности». Наши фигуристы – это наша гордость и часть нашего культурного кода.

Сейчас в эти тяжелые времена, когда против нашей страны введены беспрецедентные экономические санкции, объявлена настоящая широкомасштабная информационная атака и предпринимаются попытки полной изоляции России от остального мира, самое главное проявить такие качества, как, единение, сплоченность, взаимопомощь.

Многие конкуренты тешат себя надеждой, что российское фигурное катание придет в упадок. Но мы уверены, что этого не произойдет благодаря государственной поддержке и народной любви к российским фигуристам.

Значимость нашего проекта заключается еще и в том, что впечатляющие шоу-спектакли подогреют интерес к фигурному катанию у детей и молодежи. И возможно через несколько лет из них вырастут талантливейшие юные фигуристы», – говорится в обосновании актуальности и общественной значимости проекта.  

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