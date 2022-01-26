Адамов в «Зените», Коляда не выступит на Олимпиаде-2022, люди из власти отговаривали фанатов «Спартака» от бойкота из-за Fan ID, Надаль в полуфинале Australian Open и другие новости утра

1. «Зенит» купил защитника Арсена Адамова из «Урала», опередив «Локомотив» в борьбе за 22-летнего россиянина. Сперва написали, что лидер РПЛ заплатит 5 млн евро – это отступные в контракте игрока, потом сообщили про его зарплату в Санкт-Петербурге – около 6 млн рублей в месяц. Но агент обе цифры опроверг. А потом появилась информация, что «Зенит» заплатил за Адамова 3 млн евро, а «Локо» предлагал «Уралу» 4 млн.

2. Сотрудники властных структур встречались с фанатами «Спартака» до их объявления о бойкоте из-за Fan ID. Болельщикам рекомендовали подумать о том, необходимо ли заявление.

3. Михаил Коляда не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине, фигурист сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом на сбор в Красноярск. Его заменил Евгений Семененко.

И еще тревожные новости. Фигурист Базин и тренер Самохин сдали положительные тесты на сборе олимпийцев, а также тренер из штаба Мишина. При этом в Красноярске не было «пузыря» до положительных тестов.

4. НХЛ. Защитник «Филадельфии» Йэндл провел 965-й матч подряд без пропусков и установил новый рекорд лиги, превзойдя достижение Дуга Джарвиса.

При этом сами «Флайерс» проиграли «Айлендерс» (3:4) и обновили клубный антирекорд по продолжительности серии без побед – она достигла 13 матчей. «Питтсбург» был сильнее «Аризоны» (6:3), Малкин сделал 2 передачи. «Каролина» одолела «Вегас» (4:3 ОТ), Свечников в 5-й раз подряд набрал 2 очка. Все результаты дня – здесь.

5. В 1/4 финала Australian Open Надаль в пяти сетах обыграл Шаповалова, Берреттини – Монфиса. У девушек Барти обыграла Пегулу, повесив баранку, Коллинс победила Корне и дебютирует в топ-15.

6. Трансферные новости. «МЮ» отдал Марсьяля «Севилье» в аренду до конца сезона за 5 млн евро. «Сочи» подписал Мелкадзе из «Спартака» бесплатно. Нападающий Юри Алберто перейдет в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе, российский клуб не хочет платить больше 16-17 млн евро.

«Ювентус» и «Фиорентина» устно договорились о трансфере форварда Душана Влаховича за 75 млн евро. Фанаты из Флоренции тут же пригрозили сербу: «Охрана не спасет жизнь. Цыган, для тебя все кончено!» Полиция организовала патрули у дома игрока.

Аспиликуэта бесплатно перейдет в «Барсу» летом, все согласовано, а пока каталонцы хотят подписать Морату и Тальяфико зимой и взять Кессиэ бесплатно летом. Мбаппе сообщит «Реалу» и «ПСЖ» о решении по будущему после 1/8 финала ЛЧ. «Ман Сити» покупает лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса за 18,5 млн евро.

7. Казанский УНИКС в Мадриде проиграл испанскому «Реалу» в матче Евролиги и другие результаты.

8. Дзюба сыграл на позиции центрального защитника в товарищеском матче с «Жилиной», хет-трик Ерохина принес «Зениту» победу (5:0). «Сочи» и «Аустрия» голов не забили (0:0).

9. Есть два варианта завершения регулярного чемпионата КХЛ. Первый – доигровка оставшихся матчей и определение мест по проценту очков, второй – подсчет по 45 играм.

10. НБА. 33 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин» на выезде, 42+14 Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Новый Орлеан», «Бостон» разгромил «Сакраменто» с разницей +53 и другие результаты.

11. Организаторы Олимпиады в Пекине раздают презервативы участникам Игр, несмотря на антикоронавирусные правила.

12. В 1/8 финала Кубка Африки Сенегал победил Кабо-Верде (2:0), Марокко обыграло Малави (2:1). 8 человек погибли и 38 пострадали в давке перед матчем Камерун – Коморы.

Цитаты дня:

Валиева – Путину: «Будем стараться завоевать для России как можно больше медалей. Надеемся на встречу с вами после Олимпиады, если найдете время в напряженном графике»

Путин заявил, что Россия и Китай против политизации спорта: «Мы поддерживаем традиционные олимпийские ценности. В первую очередь – равноправие и справедливость»

Владимир Обухов: «Финансовая грамотность в России сильно хромает. Очень тупо не вкладываться – деньги сжирает инфляция»

«Каждая Олимпиада – очередная война. А какая может быть война без своего руководителя?» Вяльбе о поездке на Игры в Пекин

Заслуженный тренер Украины по боксу Сосновский: «Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну?»

Песков о бойкоте из-за Fan ID: «Нужно понять, почему такая непримиримая позиция. Не понимают нюансов, может»

Маттео Берреттини: «Надаль – Леброн Джеймс тенниса, Федерер – Майкл Джордан, Джокович – Кобе Брайант»