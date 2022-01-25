«Барса» хочет подписать Морату и Тальяфико до закрытия трансферного окна. Переговоры идут

планирует подписать двух новичков до закрытия трансферного окна.

По данным Diario Sport, главными целями каталонского клуба являются форвард и левый защитник . Директор сине-гранатовых Матеу Алемани работает над этими сделками.

Переход Мораты – главное пожелание тренера «Барсы» Хави. Он не очень верит в Мемфиса Депая, а в Люке де Йонге видит резервного, а не основного нападающего. Желание Хави видеть Морату в составе «Барсы» лишь усилилось после того, как Ансу Фати получил серьезную травму.

Несмотря на то, что «Ювентус» и лично тренер Массимилиано Аллегри хотят сохранить Альваро в команде, «Барса» не сдается и продолжает переговоры.

Кроме того, у каталонского клуба идут переговоры с «Аяксом» по Тальяфико. У клубов по-прежнему есть некоторые разногласия, однако договоренность о переходе аргентинца возможна.

«Аякс» хотел бы продать 29-летнего игрока уже сейчас, у клуба есть предложение от «Марселя». «Барса», напомним, готова лишь арендовать Тальяфико с правом выкупа.

Статистика Мораты – здесь, показатели Тальяфико – тут.