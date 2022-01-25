Евролига. УНИКС в гостях у «Реала», «Виллербан» играет с «Баварией»

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Во вторник, 25 января, состоятся три перенесенных матча регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.

Казанский УНИКС в Мадриде встречается с испанским «Реалом».

Тель-авивский «Маккаби» в Израиле победил немецкую «Альбу», французский «Виллербан» дома играет с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат  

Маккаби Плейтика Израиль  –  Альба Германия 87:78 (23:23, 24:16, 20:19, 20:20)
Дата проведения
25 января, 22.15, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча
Маккаби Плейтика
Уилбекин (18 + 6 передач), Уильямс (16), Жижич (14), Эванс (9 + 8 передач), Калояро (0) – старт; Рейнольдс (14), Тэйлор (11), ДиБартоломео (5), Дж. Коэн (0), Блайзер (0).
Альба
Ло (18), Сикма (12), Зусман (10), Лэммерс (9), Смит (4) – старт; Кумадже (8 + 7 подборов), Тиманн (6), Олинде (5), да Силва (5), Делов (1), Маттиссек (0), Блатт (0).

Реал Испания  –  УНИКС Россия 78:55 (4 четверть)
Дата проведения
25 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Тавареш (14 + 11 подборов), Ябуселе (13), Абальде (7), Эртель (6), Уильямс-Госс (5) – старт; Серхио Юль (11), Руди Фернандес (9), Пуарье (5), Тэйлор (3), Рэндолф (3), Алосен (0).
УНИКС
Браун (13 + 8 передач), Хезоня (10), Браун (4), Воронцевич (3), Узинский (0) – старт; Джекири (11), Кэнан (6), Мэйо (2), Списсу (0), Брэнтли (0).

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Бавария Германия 42:61 (4 четверть)
Дата проведения
25 января, 23.00, «Астробаль»
Онлайн матча
LDLC АСВЕЛ
Джонс (9), Каюди (5), Озетковски (4), Гист (2), Лакомб (0) – старт; Фалль (12), Найт (8), Окобо (2), Стразель (0).
Бавария
Рубит (12 + 7 подборов), Лучич (8), Ярамаз (5), Радошевич (5), Уолден (0) – старт; Обст (8), Уайлер-Бэбб (6), Хантер (6), Томас (5), Шишко (4), Джордж (0).

Положение команд: Реал Испания – 16-3, Барселона Испания – 16-5, Милан Италия – 13-6, Олимпиакос Греция – 12-7, Зенит Россия – 12-7, УНИКС Россия – 12-7, ЦСКА Россия – 12-8, Анадолу Эфес Турция – 10-10, Монако Монако – 10-11, Фенербахче Турция – 9-10, Виллербан Франция – 9-11, Бавария Германия – 9-11, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Црвена Звезда Сербия – 7-12, Баскония Испания – 7-13, Альба Германия – 6-14, Панатинаикос Греция – 4-15, Жальгирис Литва – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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