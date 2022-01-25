Евролига. УНИКС в гостях у «Реала», «Виллербан» играет с «Баварией»

Во вторник, 25 января, состоятся три перенесенных матча регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.
Казанский УНИКС в Мадриде встречается с испанским «Реалом».
Тель-авивский «Маккаби» в Израиле победил немецкую «Альбу», французский «Виллербан» дома играет с немецкой «Баварией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 22.15, «Менора-Мивтахим Арена»
- Маккаби Плейтика
- Уилбекин (18 + 6 передач), Уильямс (16), Жижич (14), Эванс (9 + 8 передач), Калояро (0) – старт; Рейнольдс (14), Тэйлор (11), ДиБартоломео (5), Дж. Коэн (0), Блайзер (0).
- Дата проведения
- 25 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Тавареш (14 + 11 подборов), Ябуселе (13), Абальде (7), Эртель (6), Уильямс-Госс (5) – старт; Серхио Юль (11), Руди Фернандес (9), Пуарье (5), Тэйлор (3), Рэндолф (3), Алосен (0).
- Дата проведения
- 25 января, 23.00, «Астробаль»
- LDLC АСВЕЛ
- Джонс (9), Каюди (5), Озетковски (4), Гист (2), Лакомб (0) – старт; Фалль (12), Найт (8), Окобо (2), Стразель (0).
Положение команд: Реал Испания – 16-3, Барселона Испания – 16-5, Милан Италия – 13-6, Олимпиакос Греция – 12-7, Зенит Россия – 12-7, УНИКС Россия – 12-7, ЦСКА Россия – 12-8, Анадолу Эфес Турция – 10-10, Монако Монако – 10-11, Фенербахче Турция – 9-10, Виллербан Франция – 9-11, Бавария Германия – 9-11, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Црвена Звезда Сербия – 7-12, Баскония Испания – 7-13, Альба Германия – 6-14, Панатинаикос Греция – 4-15, Жальгирис Литва – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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