Исак о сезоне: «Все было не идеально из-за травм, но я не ищу себе оправданий на поле. Всегда хочу показывать результат – я вернулся и настроен позитивно»
Александер Исак высказался о трудном начале сезона в связи с травмами.
Форвард «Ливерпуля» вчера вышел на замену на 62-й минуте матча сборных Швеции и Швейцарии (1:4) в отборе на ЧМ, не отметившись результативными действиями.
– Травма всегда расстраивает. Неважно, один матч это или несколько. Это всегда хуже всего для самого игрока.
Все было не идеально [в этом сезоне]. Но когда я на поле, я не ищу себе оправданий. Я всегда хочу демонстрировать свою игру и показывать результат. Но да, тяжело не иметь возможности помогать и вносить свой вклад. Теперь я вернулся и настроен позитивно.
– Легко ли сохранять позитивный настрой?
– В футболе не все так просто. Но с опытом учишься справляться с трудностями. То же самое и с травмами. Учишься справляться и возвращаться в форму, – сказал Исак.