Фанаты «Спартака» бойкотируют матчи из-за Fan ID, Медведев в 1/4 Australian Open, 100 очков Капризова, полевой в воротах на Кубке Африки, ковид у Азмуна, «Аталанта» купила Бога и другие новости

1. Фанаты «Спартака» из-за Fan ID будут бойкотировать матчи во всех турнирах – до полной отмены закона. Решение поддержали болельщики «Ростова». Пишут, что фанаты «Динамо» и «Локомотива» также вскоре присоединятся к бойкоту.

2. В понедельник на Australian Open вторая ракетка мира Даниил Медведев в четырех сетах обыграл Максима Кресси. Стефанос Циципас ушел с 1:2 по сетам против Тэйлора Фрица.

В женской сетке вторая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Кайе Канепи. У Соболенко на турнире было 56 двойных ошибок за четыре матча.

Киз победила Крейчикову, одержала 10-ю победу подряд и в пятый раз вышла в полуфинал «Большого шлема».

3. В 1/8 финала Кубка Африки прошел необычный матч: в воротах Комор против Камеруна сыграл защитник Шакер Аль-Хадур, поскольку вратари были недоступны из-за травм и ковида. Он отразил 4 удара из 6, но Коморы проиграли – 1:2. В другом матче Гамбия выбила Гвинею.

После игры Камерун – Коморы появились новости о трагическом инциденте: сообщается, что в давке перед матчем погибли не менее 7 человек (по другим данным, погибших как минимум 6).

4. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на ковид в сборной Ирана. Кстати, клубы РПЛ хотят отменить еженедельные ПЦР-тесты. Аргументы – дороговизна и малая опасность омикрона.

5. Почеттино, тен Хаг, Энрике и Лопетеги – кандидаты «МЮ» на пост тренера.

6. «‎Матч ТВ» на Олимпиаде-2022 не будет транслировать фигурное катание, биатлон и лыжи. Телеканал покажет коньки, скелетон, сноуборд и другие виды.

7. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Лос-Анджелес» (3:2 Б), Шестеркин одержал 7-ю победу подряд, Панарин набрал 2 очка и забил буллит в серии.

«Миннесота» разгромила «Монреаль» (8:2), Капризов сделал 2 передачи и набрал 100-е очко в лиге за 92 матча, разделив с Макдэвидом 4-е место по темпу среди действующих игроков. «Калгари» разнес «Сент-Луис» (7:1), Задоров набрал 2 (1+1) очка. Все результаты дня – здесь.

8. Призер чемпионата мира по биатлону словенец Клемен Бауэр отказался ехать на Олимпиаду в Пекин из-за обязательной вакцинации.

9. Украинским олимпийцам рекомендовано не стоять рядом с россиянами и флагом ОКР на Играх в Пекине.

10. Трансферные новости. «Аталанта» купила Бога. За вингера «Сассуоло» заплатили 22 млн евро и бонусы. «Сочи» подписал защитника Ванью Дркушича из «Браво».

«Крылья» арендуют Игнатьева с правом выкупа за 2,5 млн евро. Жиго не продлит контракт со «Спартаком».

Влахович согласовал с «Юве» контракт на 7 млн евро в год и хочет перейти в январе, но «Фиорентина» требует 70 млн евро. Зюле сообщил «Баварии», что не продлит соглашение и уйдет из клуба. Он отказался от зарплаты 10 млн евро. «Ман Сити» заплатит за лучшего бомбардира лиги Аргентины Альвареса не более 20 млн фунтов, он присоединится к клубу летом. Люк де Йонг не уйдет из «Барсы» до июня. Клуб решил не брать нового форварда зимой, чтобы вложиться в Холанда летом.

11. Сборная Польши по гандболу подала протест на результат матча против России на чемпионате Европы, заявив о судейской ошибке. Европейская федерация гандбола протест отклонила.

12. НБА. Дабл-даблы Лава и Мобли помогли «Кливленду» обыграть «Нью-Йорк» и другие результаты.

13. «Реал» недоволен судейством в Испании. Клуб раздражен текущей ситуацией, но не хочет выносить это на публику.

14. «Спартак» начал работу по созданию женской команды.

15. Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа согласился получить 15 миллионов фунтов отступных, чтобы Александр Усик подрался с Тайсоном Фьюри.

16. Нападающий Марио Балотелли вызван в сборную Италии. Он не играл за команду с 2018-го.

17. Китай опроверг публикацию Bloomberg о просьбе Си Цзиньпина к Путину не нападать на Украину во время Олимпиады. А тем временем в Пекине зафиксирован первый случай ковида у представителя олимпийской делегации одной из стран.

18. Президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил о желании страны в ближайшем будущем принимать у себя Гран-при «Формулы-1».

Цитаты дня.

«Ландскрона» о Fan ID: «Никогда еще в современной России гражданин не мог быть ограничен в правах только за намерение совершить правонарушение»

Бабиков разложил медали Кубка мира и Кубка IBU в виде олимпийских колец: «По крайней мере, я пытался»

Колосков о Fan ID: «В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного. Отменять закон никто не будет»

Вратарь «Крыльев» Ломаев: «Читал «Архипелаг ГУЛАГ», до конца не смог. «Скотный двор», «1984» и «Повелитель мух» – прикольные антиутопии»

Быков о том, что Овечкин и Малкин не сыграют на Олимпиаде: «Это их проблема. Каждый сам выбирает ценности в своей карьере»

Терюшков о Fan ID: «Я вместе с депутатским корпусом готов отстаивать права болельщиков, если будут необоснованные отказы. Бояться нечего»

«Вы не увидите, как Мане стирает трусы и вешает их сушиться на куст». Тренер Малави пожаловался на условия на Кубке Африки – его игроки сами стирают форму