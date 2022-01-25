Товарищеские матчи. Хет-трик Ерохина принес «Зениту» победу над «Жилиной», «Сочи» против «Аустрии»

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Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона.

Товарищеские матчи

ОАЭ, Дубай

Зенит Россия – Жилина Словакия – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дзюба (8), 2:0 – Мостовой (21), 3:0 – Ерохин (51), 4:0 – Ерохин (70), 5:0 – Ерохин (85).

«Зенит»: Одоевский, Сутормин, Алип, Хотулев (Дзюба, 73), Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Кузяев (Кравцов, 46), Малком (Кузнецов, 46), Дзюба (Саусь, 64; ), Мостовой.

Запасные: Бязров, Тимофеев, Кравцов, Саусь, Кузнецов.

 

Турция, Белек

Сочи Россия – Аустрия Вена Австрия – 15:00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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