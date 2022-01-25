Михаил Коляда не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине. Его заменил Евгений Семененко

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Российский фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе на Олимпийские игры-2022 в Пекине. 

По сообщению ФФКР, Коляда сдал положительный тест на ковид перед вылетом на сбор в Красноярск.

Семененко был включен в состав на Олимпиаду в качестве запасного. На чемпионате Европы он занял 5-е место, Коляда не выступал на этом турнире из-за травмы. 

Коляда выступал на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, где стал серебряным призером в командном турнире, а в личном занял 8-е место. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 

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