Михаил Коляда не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине. Его заменил Евгений Семененко

Российский фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе на Олимпийские игры-2022 в Пекине.
По сообщению ФФКР, Коляда сдал положительный тест на ковид перед вылетом на сбор в Красноярск.
Семененко был включен в состав на Олимпиаду в качестве запасного. На чемпионате Европы он занял 5-е место, Коляда не выступал на этом турнире из-за травмы.
Коляда выступал на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, где стал серебряным призером в командном турнире, а в личном занял 8-е место.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.