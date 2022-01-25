Михаил Коляда не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине. Его заменил Евгений Семененко

Российский фигурист заменил в составе на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

По сообщению ФФКР, Коляда сдал положительный тест на ковид перед вылетом на сбор в Красноярск.

Семененко был включен в состав на в качестве запасного. На чемпионате Европы он занял 5-е место, Коляда не выступал на этом турнире из-за травмы.

Коляда выступал на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, где стал серебряным призером в командном турнире, а в личном занял 8-е место.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.