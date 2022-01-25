Организаторы Олимпиады в Пекине раздают презервативы участникам Игр, несмотря на антикоронавирусные правила

Организаторы Олимпийских игр в раздают презервативы участникам Игр, несмотря на антикоронавирусные правила, сообщает Reuters.

Журналисты агентства, заселившиеся в гостиницу в провинции Гуйчжоу, обнаружили в номерах по пять презервативов, которые были упакованы в разноцветные конверты с изображением китайского фонарика.

На Играх в Пекине будут действовать правила, предписывающие спортсменам сохранять социальную дистанцию в 2 метра.

Физические взаимодействия между участниками Олимпиады должны быть сведены к минимуму, будут запрещены рукопожатия и объятия.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля.

Что за олимпийская традиция – раздавать презервативы?