Организаторы Олимпиады в Пекине раздают презервативы участникам Игр, несмотря на антикоронавирусные правила

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Организаторы Олимпийских игр в Пекине раздают презервативы участникам Игр, несмотря на антикоронавирусные правила, сообщает Reuters. 

Журналисты агентства, заселившиеся в гостиницу в провинции Гуйчжоу, обнаружили в номерах по пять презервативов, которые были упакованы в разноцветные конверты с изображением китайского фонарика. 

На Играх в Пекине будут действовать правила, предписывающие спортсменам сохранять социальную дистанцию в 2 метра.

Физические взаимодействия между участниками Олимпиады должны быть сведены к минимуму, будут запрещены рукопожатия и объятия. 

Олимпийские игры стартуют 4 февраля. 

Что за олимпийская традиция – раздавать презервативы?

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