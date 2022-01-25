Тренер из штаба Мишина сдал положительный тест на ковид на сборе в Красноярске. «Пузыря» не было («СЭ»)

Теги сборная России Алексей Мишин Пекин-2022 Спорт-Экспресс коронавирус Здоровье Фигурное катание

Тренер из штаба Алексея Мишина сдал положительный тест на коронавирус на предолимпийском сборе в Красноярске. 

Об этом сообщил «СЭ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Ранее стало известно о положительных тестах на COVID-19 Егора Базина, выступающего в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, и тренера пары Дениса Самохина – все трое находятся на сборе в Красноярске. 

Сегодня из-за положительного теста на коронавирус с Олимпийских игр снялся ученик Алексея Мишина Михаил Коляда. 

«СЭ» сообщает, что до сегодняшнего дня в Красноярске не было «пузыря». Ужесточить правила контактов фигуристов со внешней средой решили только после положительных тестов.

Коляда заболел ковидом – и теперь мимо Олимпиады-2022, хотя успевал на личный турнир. Его тренер что-то недоговаривает

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