Тренер из штаба Мишина сдал положительный тест на ковид на сборе в Красноярске. «Пузыря» не было («СЭ»)

Тренер из штаба Алексея Мишина сдал положительный тест на коронавирус на предолимпийском сборе в Красноярске.

Об этом сообщил со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно о положительных тестах на COVID-19 Егора Базина, выступающего в танцах на льду с , и тренера пары Дениса Самохина – все трое находятся на сборе в Красноярске.

Сегодня из-за положительного теста на коронавирус с Олимпийских игр снялся ученик Алексея Мишина Михаил Коляда.

«СЭ» сообщает, что до сегодняшнего дня в Красноярске не было «пузыря». Ужесточить правила контактов фигуристов со внешней средой решили только после положительных тестов.

Коляда заболел ковидом – и теперь мимо Олимпиады-2022, хотя успевал на личный турнир. Его тренер что-то недоговаривает