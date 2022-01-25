Заслуженный тренер Украины по боксу: «Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну?»

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский прокомментировал рекомендации, которые дали украинским спортсменам в Министерстве спорта страны.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам на Олимпиаде-2022 рекомендовано не фотографироваться с россиянами и не давать интервью на русском языке.

«Такое решение напрашивалось давно, ведь война продолжается не год и не пять. И почти каждый день в этой войне с Россией гибнут украинцы. Кстати, когда я больше десяти лет возглавлял национальную сборную Украины по боксу, то мы часто практиковали совместные сборы с атлетами из других стран. О проведении тренировок с россиянами даже не задумывались.

Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России. Какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории?

Нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позицию. Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну? Но мы не позволим этого. Уже семь ребят, которые тренировались в специализированном боксерском зале, где я провожу тренировки, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Слава Богу, все вернулись живыми.

А тем, кто утверждает, что мы один народ, что мы братья, и делает совместные фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, что они сразу изменили бы свое мнение», – сказал Сосновский.

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