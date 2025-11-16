  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартаку» нужен тренерский тандем Аленичева и Тихонова. Мы тратим бешеные деньги на иностранцев, наши специалисты ничуть не хуже». Коршунов о красно-белых
54

«Спартаку» нужен тренерский тандем Аленичева и Тихонова. Мы тратим бешеные деньги на иностранцев, наши специалисты ничуть не хуже». Коршунов о красно-белых

Чемпион СССР Коршунов: «Спартаку» нужен тренерский тандем Аленичева и Тихонова.

Экс-форвард «Спартака» и трехкратный чемпион СССР Анатолий Коршунов считает, что Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов должны в паре работать в московском клубе.

«То, что Станкович отправлен в отставку, закономерно. Если же говорить о новом тренере, мое личное мнение: надо выдвигать свой, российский тренерский состав, а не иностранцев. Мы тратим бешеные деньги на заграничных специалистов. Вы посмотрите, сколько денег «Спартак» потратил на зарплату и контракт Станковича! Лучше, если есть лишние деньги, отправить их на благотворительные цели. Наши специалисты ничуть не хуже.

Например, Аленичев работал уже в «Спартаке» ранее, он спартаковец, Тихонов – тоже, и он уже получил очень хорошую практику. Если бы Аленичев и Тихонов вдвоем пришли сейчас в «Спартак», это было бы очень хорошо. А кто из них первый, кто второй — определились бы. Команде, уверен, нужен этот тренерский тандем, это будет на пользу, – сказал Коршунов.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?4934 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Аленичев
logoМатч ТВ
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Тихонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Титов и Аленичев провели символическое вбрасывание перед игрой «Сочи» – «Шанхай» в КХЛ. Экс-футболисты «Спартака» были в шарфах южан
15 ноября, 12:25Видео
Аленичев включил Дасаева, Мальдини, Каннаваро, Зидана, Тотти и Роналдо в сборную всех времен: «Тренер – Романцев, помощник – Моуринью»
15 ноября, 11:05
Аленичев о том, мог ли выиграть «Золотой мяч»: «Иньеста, Хави, Зидан, Джеррард, Скоулз – у меня шансов не было. В список двухсот еще мог бы попасть»
15 ноября, 09:31
Титов о «Спартаке»: «Ждем, что придет Аленичев и сделает команду чемпионом»
15 ноября, 08:45
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
55 секунд назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
18 минут назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
26 минут назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
27 минут назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
48 минут назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
56 минут назад
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
57 минут назад
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
5 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
16 минут назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
38 минут назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
48 минут назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22
В Израиле на 99 лет дисквалифицировали 17-летнего футболиста – он избил соперника ногами и кулаками после матча
сегодня, 16:08
Глава FPF Проэнса о дисквалификации Роналду: «Будем бороться за минимальные последствия. Мы все хотим, чтобы Криштиану вышел на поле в первом матче ЧМ»
сегодня, 15:52