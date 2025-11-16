«Спартаку» нужен тренерский тандем Аленичева и Тихонова. Мы тратим бешеные деньги на иностранцев, наши специалисты ничуть не хуже». Коршунов о красно-белых

Чемпион СССР Коршунов: «Спартаку» нужен тренерский тандем Аленичева и Тихонова.

Экс-форвард «Спартака» и трехкратный чемпион СССР Анатолий Коршунов считает, что Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов должны в паре работать в московском клубе.

«То, что Станкович отправлен в отставку, закономерно. Если же говорить о новом тренере, мое личное мнение: надо выдвигать свой, российский тренерский состав, а не иностранцев. Мы тратим бешеные деньги на заграничных специалистов. Вы посмотрите, сколько денег «Спартак» потратил на зарплату и контракт Станковича! Лучше, если есть лишние деньги, отправить их на благотворительные цели. Наши специалисты ничуть не хуже.

Например, Аленичев работал уже в «Спартаке» ранее, он спартаковец, Тихонов – тоже, и он уже получил очень хорошую практику. Если бы Аленичев и Тихонов вдвоем пришли сейчас в «Спартак», это было бы очень хорошо. А кто из них первый, кто второй — определились бы. Команде, уверен, нужен этот тренерский тандем, это будет на пользу, – сказал Коршунов.