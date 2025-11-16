  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валерий Газзаев: «Карпину пора определиться: «Динамо» или сборная. Ему самому станет легче работать»
15

Валерий Газзаев: «Карпину пора определиться: «Динамо» или сборная. Ему самому станет легче работать»

Валерий Газзаев: Карпину пора определиться: «Динамо» или сборная.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что Валерию Карпину нужно определиться, работать в «Динамо» или национальной команде.

– Теперь с новой силой пойдут разговоры о том, что Валерию Карпину не нужно больше совмещать посты в сборной и «Динамо»?

– Я уже высказывался на эту тему. Придерживаюсь все той же точки зрения. Валерию Георгиевичу пора определиться: либо «Динамо», либо сборная. И дело даже не в последних результатах национальной команды и бело-голубых.

Я изначально скептически относился к практике совмещения. Это действительно очень тяжело. И физически, и эмоционально. А сейчас еще и такие результаты пошли... Тренеру пора сделать выбор. Ему самому станет легче работать, – сказал Газзаев.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?4993 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВалерий Карпин
logoВалерий Газзаев
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о Карпине: «Странно слышать, что он всю жизнь курит. Это перебор, он должен быть моральным авторитетом для молодежи. Своеобразный перекур «Динамо» дошел и до сборной»
вчера, 11:36
Быстров о Карпине: «Совмещение никуда не годится. Тренер сборной должен относиться к товарищеским матчам как к финалу чемпионата мира и играть основным составом»
вчера, 11:16
Итоги сборной в 2025 году. Хуже, чем в прошлом
вчера, 11:10
Газзаев о матчах с Чили и Перу: «Если приезжают такие соперники, зачем ротировать состав? К чему эти эксперименты от Карпина? Футбольный закон: стабильность состава – стабильность результата»
вчера, 10:28
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
2 минуты назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
20 минут назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
28 минут назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
29 минут назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
50 минут назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
58 минут назад
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
59 минут назад
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Оскара выписали из больницы. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
2 минуты назад
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
7 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
18 минут назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
40 минут назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
50 минут назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22
В Израиле на 99 лет дисквалифицировали 17-летнего футболиста – он избил соперника ногами и кулаками после матча
сегодня, 16:08