Валерий Газзаев: «Карпину пора определиться: «Динамо» или сборная. Ему самому станет легче работать»

Валерий Газзаев: Карпину пора определиться: «Динамо» или сборная.
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что Валерию Карпину нужно определиться, работать в «Динамо» или национальной команде.
– Теперь с новой силой пойдут разговоры о том, что Валерию Карпину не нужно больше совмещать посты в сборной и «Динамо»?
– Я уже высказывался на эту тему. Придерживаюсь все той же точки зрения. Валерию Георгиевичу пора определиться: либо «Динамо», либо сборная. И дело даже не в последних результатах национальной команды и бело-голубых.
Я изначально скептически относился к практике совмещения. Это действительно очень тяжело. И физически, и эмоционально. А сейчас еще и такие результаты пошли... Тренеру пора сделать выбор. Ему самому станет легче работать, – сказал Газзаев.
