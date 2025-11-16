  • Спортс
  • Дмитрий Селюк: «Отступные Карпина могут быть большими, но руководство может договориться о его уходе. Легко доказать, что он участвует в трансферах и зарабатывает деньги, а «Динамо» связано с силовыми органами»
19

Дмитрий Селюк: «Отступные Карпина могут быть большими, но руководство может договориться о его уходе. Легко доказать, что он участвует в трансферах и зарабатывает деньги, а «Динамо» связано с силовыми органами»

Селюк: легко доказать, что Карпин участвует в трансферах и зарабатывает деньги.

Агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина.

– То, что происходит в «Динамо» – нонсенс. Карпин говорит: «Это не моя основная работа» – какой смысл его держать? Я вчера включил программу: там Мария Орзул, Юран, какой-то комментатор, и у меня ощущение, что мы на разных планетах.

Все за Карпина и за то, что ему нужно дать время. Опять нужно дать годы, чтобы все выстроить и заново поменять. Когда человек хочет все поменять, он не приглашает возрастных игроков с контрактом на три года.

Если еще пару игроков из «Ростова» привезут и подпишут на три года... У этих футболистов в контракте прописаны отступные. Я, к примеру, в «Динамо» могу дать игрока без отступных, потому что я в нем уверен. Здесь же пишутся такие отступные, чтобы опустить «Динамо».

– Может быть, Карпина не увольняют по причине огромных отступных?

– Отступные могут быть большими, но руководство может договориться, чтобы Карпин ушел сам. Ведь легко доказать, что он участвует в трансферах и зарабатывает деньги, а «Динамо» – клуб, связанный с силовыми органами. Если Карпин много будет рассказывать насчет своих отступных, то может поехать в другое место. Отступные Карпина меньше, чем если сейчас купят три-четыре игрока из «Ростова», что потом станет трагедией для «Динамо», – цитирует Селюка Metaratings.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
