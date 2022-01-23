Азмун в «Байере», 155-й дубль Овечкина, серебро в женской эстафете по биатлону, победа «МЮ» и осечка «Ман Сити» и другие новости утра

1. Нападающий Сердар Азмун летом перейдет из «Зенита» в «Байер». Немецкий клуб объявил о контракте до 2027 года с иранцем. Сага завершена.

2. В 23-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома одолел «Вест Хэм» (1:0), забив на 93-й минуте – Кавани чудом избежал офсайда. «Манчестер Сити» внезапно сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в гостях – у команды Гвардиолы прервалась серия из 12 побед в АПЛ.

3. НХЛ. «Вашингтон» победил «Оттаву» (3:2 ОТ), Овечкин забросил 758-ю и 759-ю шайбы в карьере, до Ягра осталось 7 голов. Это 155-й матч Александра с 2+ шайбами в карьере, он опередил Марио Лемье и вышел на единоличное 3-е место в истории лиги по их числу.

«Рейнджерс» были сильнее «Аризоны» (7:3), Панарин набрал 1+1, забив впервые за 7 матчей. «Колорадо» дожал «Монреаль» (3:2 ОТ), Ничушкин набрал 2 очка в 4-й раз в сезоне. Все результаты дня – здесь.

4. Сборная России завоевала серебро в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце – Казакевич зашла на 3 штрафных круга, перед стрельбой россиянки лидировали с отрывом 42 секунды. Победили норвежки, француженки – третьи.

Долль выиграл масс-старт у мужчин, Йоханнес Бо – 2-й, Бабиков – 10-й, Латыпов – 25-й.

5. Глава КНР Си Цзиньпин во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным мог попросить его не вторгаться на Украину во время Олимпиады-2022 в Пекине.Что?!

6. В 23-м туре чемпионата Италии «Интер» дома победил «Венецию» (2:1) и продлил серию без поражений до 14 матчей. «Аталанта» Алексея Миранчука сыграла вничью с «Лацио» (0:0) в гостях, российский хавбек получил травму бедра.

7. На Australian Open Рублев проиграл Чиличу, Медведев, Циципас, Синнер вышли в 1/8 финала. У девушек Соболенко, Халеп вышли в 1/8 финала, Павлюченкова, Касаткина выбыли.

8. НБА. «Милуоки» победил «Сакраменто» и другие результаты.

9. Трансферные новости. «Локомотив» объявил о переходе 21-летнего форварда Изидора из «Монако». «Зенит» предложил 20 млн евро за 90% прав на бразильского нападающего Алберто, выплаты – в течение года. «Барса» заплатит «Боруссии» 5 млн евро, если Дембеле уйдет до окончания контракта, сумма выплат «Дортмунду» за Усмана может достичь 148 млн. Феликс хочет уйти из «Атлетико».

10. Российский шахматист Даниил Дубов отказался играть в маске на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее. Ему засчитано поражение.

11. Камбэк дня выдали парни из «Атлетико» – забили на 91-й и 93-й минутах и обыграли «Валенсию» (3:2) в 22-м туре чемпионата Испании. «Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» (2:2).

12. Большунов, Устюгов, Червоткин и Спицов выступят в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.

13. В 20-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм» (3:2) в гостях, «Байер» разгромил «Аугсбург» (5:1), «Боруссия» Менхенгладбах уступила «Униону» (1:2).

14. Помощник президента России Владимира Путина, Игорь Левитин, проведет заседание с владельцами клубов РПЛ. Обсудят лимит?

15. Товарищеские матчи. «Зенит» сыграл вничью с «Ботевом» (2:2), правда все закончилось потасовкой. «Локомотив» разошелся миром с «Яблонцем» (1:1), «Ростов» уступил «Спарте» (0:2).

16. UFC 270. Саид Нурмагомедов победил Коди Стэманна удушающим приемом.

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