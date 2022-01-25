Аспиликуэта бесплатно перейдет в «Барсу» летом, все согласовано. Контракт – по схеме «3+1»

договорилась с защитником «Челси» о переходе на правах свободного агента летом, утверждает El Chiringuito TV.

По данным источника, переход согласован. Футболист присоединится к каталонскому клубу летом и подпишет контракт на 3 сезона с опцией продления еще на один.

Ранее сообщалось, что испанец не может договориться с о новом контракте, так как хочет соглашение по схеме «2+1», но лондонский клуб согласен только на «1+1».

Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. С клубом он по два раза становился чемпионом Англии и брал Лигу Европы, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, а также Кубок лиги.

В этом сезоне 32-летний правый защитник провел 27 матчей за «Челси» и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.