«Зенит» заплатит за Алберто более 20 млн евро. Форвард пройдет медосмотр в январе

Нападающий Юри Алберто переходит в «Зенит» из «Интернасьонала».
Как пишет журналист Jornal O Dia Вене Касагранде, в январе 20-летний форвард пройдет медосмотр для российского клуба. «Зенит» заплатит за форварда более 20 млн евро.
Ранее президент «Интернасьонала» заявил, что Алберто останется в клубе до лета.
Бразильский клуб владеет 75% прав на игрока, остальные 25% принадлежат самому Алберто, его агенту и «Сантосу», его бывшему клубу.
В 2021 году Алберто забил 12 голов за 31 матч в чемпионате Бразилии. Подробнее его статистика – здесь.