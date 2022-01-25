«Зенит» заплатит за Алберто более 20 млн евро. Форвард пройдет медосмотр в январе

Нападающий Юри Алберто переходит в из .

Как пишет журналист Jornal O Dia Вене Касагранде, в январе 20-летний форвард пройдет медосмотр для российского клуба. «Зенит» заплатит за форварда более 20 млн евро.

Ранее президент «Интернасьонала» заявил, что Алберто останется в клубе до лета.

Бразильский клуб владеет 75% прав на игрока, остальные 25% принадлежат самому Алберто, его агенту и «Сантосу», его бывшему клубу.

В 2021 году Алберто забил 12 голов за 31 матч в чемпионате Бразилии. Подробнее его статистика – здесь.