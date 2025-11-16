  • Спортс
  • Из-за сексистских оскорблений в адрес женщины-судьи прервали матч мужских команд 8-й лиги Англии
Из-за сексистских оскорблений в адрес женщины-судьи прервали матч мужских команд 8-й лиги Англии

Игру 8-й лиги Англии прервали из-за сексистских оскорблений в адрес судьи.

Субботний матч мужских команд «Рашден энд Даймондс» и «Ковентри Сфинкс» в 8-м английском дивизионе был прерван после того, как судья-женщина, как сообщается, подверглась сексистским оскорблениям.

«В конце первого тайма в адрес судьи матча, предположительно, был высказан комментарий сексистского характера. Попытки установить личность не увенчались успехом. Мы глубоко обеспокоены и разочарованы подобным поведением на одном из наших матчей. Дискриминационные высказывания или действия любого рода абсолютно недопустимы в нашем клубе или в футбольном сообществе в целом», – говорится в заявлении «Рашден энд Даймондс».

Тренер клуба из Нортгемптоншира Эллиот Сэнди заявил в интервью, что судья остановила матч, когда выводили возможного виновника инцидента, а в перерыве сообщила командам, что не хочет продолжать игру.

«Мы проведем расследование инцидента и ответим на любые запросы лиги и Футбольной ассоциации», – говорится в заявлении «Ковентри Сфинкс».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
