Травма Калафьори оказалась несерьезной. Защитник «Арсенала» будет доступен на следующей неделе

Травма защитника сборной Италии и «Арсенала» Риккардо Калафьори оказалась несерьезной.

Ранее стало известно, что итальянец пропустит игру квалификации ЧМ-2026 против команды Норвегии из-за травмы бедра.

Однако оказалось, что травма несерьезная, и Калафьори, как ожидается, будет доступен со следующей недели, пишет Фабрицио Романо.

