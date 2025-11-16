Травма Калафьори оказалась несерьезной. Защитник «Арсенала» будет доступен на следующей неделе
Травма защитника «Арсенала» Калафьори оказалась несерьезной.
Травма защитника сборной Италии и «Арсенала» Риккардо Калафьори оказалась несерьезной.
Ранее стало известно, что итальянец пропустит игру квалификации ЧМ-2026 против команды Норвегии из-за травмы бедра.
Однако оказалось, что травма несерьезная, и Калафьори, как ожидается, будет доступен со следующей недели, пишет Фабрицио Романо.
Подробную статистику футболиста «Арсенала» можно изучить по ссылке.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5027 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости