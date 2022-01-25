2 варианта завершения регулярки КХЛ: доигровка оставшихся матчей и определение мест по проценту очков или подсчет по 45 играм

Стало известно, как может быть продолжен или завершен регулярный чемпионат .

По информации , существует два варианта.

Первый – доигровка оставшихся матчей, запланированных календарем после окончания Олимпиады, и определение мест в таблице по проценту набранных очков. В таком случае клубы проведут еще по три матча.

Второй – всем командам засчитываются 45 игр, сыгранных в регулярке (по минимальному количеству игр, проведенных одной командой – «Автомобилистом»). Остальные матчи, сыгранные командами после отметки в 45 игр, и личная статистика хоккеистов аннулируются.