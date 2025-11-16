Соболев сделал хет‑трик в матче против «Зенита‑2»
Соболев сделал хет‑трик в матче против «Зенита‑2».
«Зенит» обыграл «Зенит‑2» в тренировочном матче.
Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 4:2.
В составе «Зенита» хет‑трик сделал Александр Соболев, гол также забил Александр Ерохин. За «Зенит‑2» дубль на счету Дмитрия Баркова.
Источник: телеграм-канал «Зенита»
