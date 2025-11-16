38

Соболев сделал хет‑трик в матче против «Зенита‑2»

«Зенит» обыграл «Зенит‑2» в тренировочном матче.

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 4:2.

В составе «Зенита» хет‑трик сделал Александр Соболев, гол также забил Александр Ерохин. За «Зенит‑2» дубль на счету Дмитрия Баркова.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал &laquo;Зенита&raquo;
logoАлександр Соболев
товарищеские матчи (клубы)
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит-2
logoАлександр Ерохин
logoДмитрий Барков
результаты
