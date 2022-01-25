Фигурист Базин и тренер Самохин сдали положительные тесты на коронавирус. Они на сборе олимпийцев в Красноярске

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Матч ТВ Елизавета Худайбердиева Денис Самохин коронавирус Здоровье Фигурное катание

Фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, сдал положительный тест на коронавирус. 

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник. 

Также положительный тест на COVID-19 у тренера пары Дениса Самохина. 

Все трое находятся на предолимпийском сборе в Красноярске – Худайбердиева и Базин являются первыми запасными на Олимпиаду в танцах на льду.

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