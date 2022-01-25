Фигурист Базин и тренер Самохин сдали положительные тесты на коронавирус. Они на сборе олимпийцев в Красноярске

Фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник.
Также положительный тест на COVID-19 у тренера пары Дениса Самохина.
Все трое находятся на предолимпийском сборе в Красноярске – Худайбердиева и Базин являются первыми запасными на Олимпиаду в танцах на льду.
Коляда заболел ковидом – и теперь мимо Олимпиады-2022, хотя успевал на личный турнир. Его тренер что-то недоговаривает