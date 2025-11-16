Роналду перед игрой с Арменией: «Вперед, команда! Вместе сегодня и всегда. За Португалию и за наш флаг!»

Роналду перед игрой с Арменией: вперед, команда! За Португалию и за наш флаг.

Криштиану Роналду обратился к игрокам сборной Португалии перед игрой с Арменией.

«Вперед, команда! Вместе сегодня и всегда. За Португалию и за наш флаг!» – написал Роналду в X.

Напомним, сам Роналду пропустит игру из-за дисквалификации после удаление в матче с Ирландией (0:2).