Роналду перед игрой с Арменией: «Вперед, команда! Вместе сегодня и всегда. За Португалию и за наш флаг!»
Роналду перед игрой с Арменией: вперед, команда! За Португалию и за наш флаг.
Криштиану Роналду обратился к игрокам сборной Португалии перед игрой с Арменией.
«Вперед, команда! Вместе сегодня и всегда. За Португалию и за наш флаг!» – написал Роналду в X.
Напомним, сам Роналду пропустит игру из-за дисквалификации после удаление в матче с Ирландией (0:2).
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
