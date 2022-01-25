«Предложение «Локо» по Адамову было привлекательнее. 5 млн евро за трансфер в «Зенит» и 6 млн рублей в месяц зарплаты – неправда». Агент Ткаченко об Арсене

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Урал Александр Медведев Григорий Иванов Герман Ткаченко Олег Шатов агенты Арсен Адамов Чемпионат.com деньги Футбол

Герман Ткаченко, глава компании ProSports Management, представляющей интересы защитника Арсена Адамова, рассказал о финансовой составляющей перехода его клиента из «Урала» в «Зенит».

«Цифры в пять миллионов евро за трансфер и шесть миллионов рублей зарплаты в месяц не соответствуют действительности. Это такое безответственное жонглирование цифрами со стороны журналистов. Вы любите делать вид, что знаете лучше, чем все есть на самом деле.

Больше скажу – предложение «Локо» даже было чуть более привлекательным. Я прилетел в Дубай с уверенностью, что закрою сделку с «Локомотивом», но «Урал» категорически отказался обсуждать это. Результат ли это теннисной дипломатии – должны рассказывать Медведев и Иванов.

Мы же должны были реагировать на ситуацию. Поговорили с «Зенитом», сыграл свою роль и разговор Арсена с Олегом Шатовым, который отметил, что часто в «Зенит» не зовут, поделился другими подробностями.

В общем, взвесив все, Арсен принял решение согласиться на предложение петербуржцев.

Для уточнения картины замечу, что Адамов играет не только крайнего, но и центрального защитника – и играет хорошо. Да, его ждет конкуренция, но это часть профессионального спорта», – сказал Ткаченко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные