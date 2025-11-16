  • Спортс
7

«Семья важнее футбола». Адвокат уехал из сборной Кюрасао перед решающим матчем в отборе ЧМ-2026 по семейным обстоятельствам

Адвокат уехал из сборной Кюрасао перед решающим матчем в отборе ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат покинул расположение команды перед матчем последнего тура североамериканского отбора на ЧМ-2026 против Ямайки.

Адвокат улетел в Нидерланды по семейным обстоятельствам. Его помощники будут руководить командой в матче с Ямайкой.

«Оставить ребят – крайне тяжелое решение. С болью в сердце мне пришлось принять его, но семья важнее футбола. Находясь в Нидерландах, я буду поддерживать тесную связь с техническим персоналом и полностью доверяю своим игрокам», – сказал Адвокат.

Кюрасао лидирует в группе B североамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 с 11 очками, Ямайка идетв торой с 10 очками. В случае победы или ничьей Кюрасао впервые в истории выйдет на чемпионат мира.

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Федерации футбола Кюрасао
