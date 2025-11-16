Тренер Палестины после игры с командой Страны Басков: «Исторический матч для защиты права на существование палестинского народа. Нас пытались уничтожить, но не смогли победить»

Тренер Палестины: мы провели исторический матч, защищая наше право существовать.

Главный тренер сборной Палестины Эхаб Абу Джазар высказал благодарность за поддержку палестинцев в конфликте с Израилем.

Вчера палестинцы сыграли против команды Страны Басков (0:3) в товарищеском матче в Бильбао.

«Я могу только поблагодарить всех. Более 50 000 человек выразили нам свою солидарность. Мы провели исторический матч, чтобы защитить палестинский народ и его право на существование.

Никакие слова не могут передать, что я чувствовал сегодня. Я видел людей, которые любят Палестину. Это ощущалось не как наш второй дом, а как наш настоящий дом. Первое, что пришло мне на ум, когда я пришел на стадион, – это страдания моей семьи и мучеников спорта в моей стране.

Сегодня я впервые заплакал из-за скандирований в поддержку Палестины. Это самый важный день в моей жизни. Они не смогли нас победить, палестинцы преодолели все по своей природе. Дело продолжает жить. Они пытались стереть нас с лица земли и уничтожить.

Мы были потрясены всем, что увидели. Куда бы вы ни пошли в Стране Басков, чувствуется поддержка нашего дела. Это самый отзывчивый народ. Мы снова будем играть во всех городах, оккупированных Израилем, и пригласим все национальные сборные сыграть на нашей земле», – заявил Эхаб Абу Джазар.

Перед матчем Палестины и Страны Басков в Бильбао прошли два пропалестинских марша. В полицию бросали файеры и бутылки в ходе второго, в котором участвовали 20 тысяч человек

Тренер Палестины перед игрой с командой Страны Басков: «Наше послание миру – давите на оккупантов, чтобы остановить геноцид. Наш народ заслужил свое государство и достойную жизнь»