«Челестини выглядит сильнее Карпина. Есть иностранцы, которые знают свой маневр, а есть Станкович, который начал входить как штопор в пробку и не смог выйти». Губерниев о тренерах

Дмитрий Губерниев: Челестини выглядит сильнее Карпина, он знает свой маневр.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сравнил игру ЦСКА под руководством Фабио Челестини с результатами «Динамо » при Валерии Карпине .

– Челестини пока выглядит сильнее Карпина. Абсолютно верно, что Челестини дали игроков и сказали: «Будешь с ними работать», а Карпин долго все под себя подбирал.

– В чем секрет успеха Челестини?

– Есть иностранцы, которые выглядят очень свободно и четко знают, как солдат, свой маневр. А есть пример Станковича , который начал входить как штопор в пробку и выйти оттуда не смог.

Вопрос квалификации, нервной системы, кругозора, методического оснащения того, к кому он прислушивается. Есть люди, которые кроме себя никого не слышат. Многие спартаковские тренеры не знали футболистов, не знали их потенциал.

Один работает с широко открытыми глазами, а другой – с закрытыми, – сказал Губерниев.

После 15 туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице с 17 очками. ЦСКА идет на второй позиции с 33 баллами.