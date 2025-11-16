  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Пятибратов: «Пора перестать обсуждать существование Fan ID и жить по правилам. Но почему он только на футболе? Выглядит как дискриминация вида спорта. Либо везде, либо нигде»
57

Дмитрий Пятибратов: «Пора перестать обсуждать существование Fan ID и жить по правилам. Но почему он только на футболе? Выглядит как дискриминация вида спорта. Либо везде, либо нигде»

Пятибратов: почему Fan ID только на футболе? Это выглядит как дискриминация.

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о Fan ID.

«Изначально Fan ID восприняли резко и с большим сопротивлением. Но практика показала, что люди адаптировались. Сейчас оформление пропуска на футбол занимает минимум времени, с технической точки зрения серьезных проблем нет. Законопослушному гражданину бояться нечего. РФС и Министерство спорта в этом вопросе действуют как часть государственной программы, и, на мой взгляд, там работают очень грамотные люди. Посещаемость сейчас не обвалилась.

По тому, что я видел, в Премьер-лиге матчи собирают большое количество болельщиков. Думаю, пора перестать обсуждать сам факт существования Fan ID и спокойно жить по установленным правилам.

Единственное, с чем я принципиально не согласен, – почему Fan ID существует только в футболе? Это выглядит как дискриминация вида спорта! В хоккее, баскетболе, получается, все нормально, а в футболе – плохо? Либо эта система должна быть везде, либо ее не должно быть нигде», – сказал Пятибратов.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?5007 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoДмитрий Пятибратов
Fan ID
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Пятибратов: «Если придет Гвардиола, нас будет волновать, знает ли он историю российского футбола? Если хотим ввести лимит, то и тренеры должны проходить отбор»
15 ноября, 12:31
Пятибратов об алкоголе на стадионах: «Пиво – благородный напиток. Наше общество – зрелое и ответственное. 1-2 бутылки для болельщика после тяжелого рабочего дня – способ расслабиться»
15 ноября, 08:48
Пятибратов о «Спартаке»: «Я бы ни секунды не сомневался, если бы поступило предложение. У нас часто недооценивают возможности российских тренеров. Станкович в «Факеле» с ума сошел бы»
14 ноября, 14:54
Пятибратов о Ротенберге на посту гендиректора «Локомотива»: «Сильный и жесткий управленец, играл за клуб. Его назначение – большой плюс»
14 ноября, 13:18
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
2 минуты назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
20 минут назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
28 минут назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
29 минут назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
50 минут назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
58 минут назад
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
59 минут назад
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Оскара выписали из больницы. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
2 минуты назад
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
7 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
18 минут назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
40 минут назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
50 минут назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22
В Израиле на 99 лет дисквалифицировали 17-летнего футболиста – он избил соперника ногами и кулаками после матча
сегодня, 16:08