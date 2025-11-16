Дмитрий Пятибратов: «Пора перестать обсуждать существование Fan ID и жить по правилам. Но почему он только на футболе? Выглядит как дискриминация вида спорта. Либо везде, либо нигде»

Пятибратов: почему Fan ID только на футболе? Это выглядит как дискриминация.

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о Fan ID.

«Изначально Fan ID восприняли резко и с большим сопротивлением. Но практика показала, что люди адаптировались. Сейчас оформление пропуска на футбол занимает минимум времени, с технической точки зрения серьезных проблем нет. Законопослушному гражданину бояться нечего. РФС и Министерство спорта в этом вопросе действуют как часть государственной программы, и, на мой взгляд, там работают очень грамотные люди. Посещаемость сейчас не обвалилась.

По тому, что я видел, в Премьер-лиге матчи собирают большое количество болельщиков. Думаю, пора перестать обсуждать сам факт существования Fan ID и спокойно жить по установленным правилам.

Единственное, с чем я принципиально не согласен, – почему Fan ID существует только в футболе? Это выглядит как дискриминация вида спорта! В хоккее, баскетболе, получается, все нормально, а в футболе – плохо? Либо эта система должна быть везде, либо ее не должно быть нигде», – сказал Пятибратов.