«Зенит» заплатил за Адамова 3 млн евро. «Локомотив» предлагал «Уралу» 4 млн («Матч ТВ»)

«Зенит» заплатил «Уралу» 3 миллиона евро за переход защитника Арсена Адамова, утверждает «Матч ТВ».
Соглашение также предусматривает выплату бонусов по достижении футболистом определенных спортивных показателей, касающихся количества матчей и результативных действий Адамова.
При этом «Локомотив» предлагал за игрока 4 млн евро, однако «Урал», учитывая пожелание самого защитника, решил заключить сделку с командой из Санкт-Петербурга.
Ранее Хайдар Алханов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова и дед Адамова, сообщил, что у игрока были отступные – 5 млн евро.