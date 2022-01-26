«Зенит» заплатил за Адамова 3 млн евро. «Локомотив» предлагал «Уралу» 4 млн («Матч ТВ»)

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«Зенит» заплатил «Уралу» 3 миллиона евро за переход защитника Арсена Адамова, утверждает «Матч ТВ».

Соглашение также предусматривает выплату бонусов по достижении футболистом определенных спортивных показателей, касающихся количества матчей и результативных действий Адамова.

При этом «Локомотив» предлагал за игрока 4 млн евро, однако «Урал», учитывая пожелание самого защитника, решил заключить сделку с командой из Санкт-Петербурга.

Ранее Хайдар Алханов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова и дед Адамова, сообщил, что у игрока были отступные – 5 млн евро.

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