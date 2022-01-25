Валиева – Путину: «Будем стараться завоевать для России как можно больше медалей. Надеемся на встречу с вами после Олимпиады, если найдете время в напряженном графике»

Чемпионка Европы по фигурному катанию выступила с речью на встрече спортсменов с президентом России Владимиром Путиным перед Олимпиадой в Пекине.

Мероприятие прошло сегодня в режиме видеоконференции. На встрече выступили только Валиева и хоккеист Егор Яковлев.

«Мне 15 лет, это мой первый сезон и сразу олимпийский. У многих спортсменов путь начинается в самом юном возрасте, поэтому важна поддержка, которая оказывается государством детско-юношескому спорту.

Рядом с нами всегда находятся наши наставники, тренеры. Спасибо им, что вкладывают в нас свой талант, вдохновение и эмоции. Также хочу поблагодарить всех медиков – благодаря им мы чувствуем себя уверенно, они помогают нам восстанавливаться после травм. Сейчас в эти тяжелые времена они делают все, чтобы мы были здоровы.

Нам предоставлены все условия для подготовки к . Спасибо всем, кто эти условия нам создавал и помогал нам. Надеюсь, мы оправдаем их доверие. Мы будем стараться показать высокие результаты, завоевать для России как можно больше медалей. Хочу пожелать всем спортсменам удачи и пусть их мечты осуществятся.

Мы надеемся на встречу с вами после Олимпиады, если вы найдете время в своем напряженном графике», – сказала Валиева.

«Вы знаете, что у вас и всех членов сборной очень много почитателей, фанатов и болельщиков. Мы искренне желаем всем вам успеха», – ответил Путин.

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