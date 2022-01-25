«Ман Сити» покупает лучшего бомбардира лиги Аргентины Альвареса за 18,5 млн евро. Сделка согласована

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес переходит в «Манчестер Сити».
Клубы договорились о трансфере 21-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Горожане» заплатят за аргентинца 18,5 млн евро с учетом бонусов и налогов.
Альварес подпишет контракт сроком на 5 лет. До июля он будет играть за «Ривер Плейт» на правах аренды.
В минувшем чемпионате Аргентины Альварес провел 20 матчей, забив 18 голов и сделав 6 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Его статистика – здесь.