«Ман Сити» покупает лучшего бомбардира лиги Аргентины Альвареса за 18,5 млн евро. Сделка согласована

Нападающий «Ривер Плейт» переходит в .

Клубы договорились о трансфере 21-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Горожане» заплатят за аргентинца 18,5 млн евро с учетом бонусов и налогов.

Альварес подпишет контракт сроком на 5 лет. До июля он будет играть за на правах аренды.

В минувшем чемпионате Аргентины Альварес провел 20 матчей, забив 18 голов и сделав 6 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Его статистика – здесь.