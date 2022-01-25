«Ман Сити» покупает лучшего бомбардира лиги Аргентины Альвареса за 18,5 млн евро. Сделка согласована

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Хулиан Альварес Футбол

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес переходит в «Манчестер Сити».

Клубы договорились о трансфере 21-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Горожане» заплатят за аргентинца 18,5 млн евро с учетом бонусов и налогов.

Альварес подпишет контракт сроком на 5 лет. До июля он будет играть за «Ривер Плейт» на правах аренды.

В минувшем чемпионате Аргентины Альварес провел 20 матчей, забив 18 голов и сделав 6 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные